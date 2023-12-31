وزير المالية الإسرائيلي: علينا إيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تشجع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة، مضيفا "علينا البقاء في غزة لفترة طويلة، وأشجع على تغيير جذري في القطاع".

وأكد سموتريتش في مقابلة مع القناة الإخبارية الـ 12 الإسرائيلية، أنه "ينبغي إيجاد الدول التي ترغب في استقبال الفلسطينيين من غزة".