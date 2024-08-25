أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة؛ لبذل جميع المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر.

وطالب السيسي، في بيان نشره مكتبه اليوم الأحد، بوقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذرًا في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكدًا ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته.

ووصل براون إلى مصر بعد ساعات من تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

وفي تصريحات لرويترز قبل وصوله إلى المنطقة أمس السبت، قال براون إنه سيسعى لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد في التوتر بما قد يوسع دائرة الصراع.

وقال المتحدث باسم براون إن الجنرال الأمريكي ناقش خلال الاجتماعات سبل "منع اتساع رقعة الصراع". وقبل زيارته إلى مصر، التقى براون في العاصمة الأردنية عمان اللواء الركن يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة.

وأضاف في بيان أن القائدين العسكريين ناقشا "التوتر الإقليمي والجهود المبذولة لتخفيف حدته". وأشار البيان إلى أنهما ناقشا أيضًا "الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن".

ويجتمع مفاوضون في القاهرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق، لا يزال بعيد المنال، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.