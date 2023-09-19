الموساد يحقق في تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية

بدأت المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، بالمشاركة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، التحقيق في عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "التحقيقات التي يجريها جهاز الموساد تأتي في ظل تصاعد الدور الإيراني في محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية، إلى جانب زيادة العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وكانت إسرائيل، أعلنت سابقاً، إحباط محاولات تهريب أسلحةٍ ومعدات قتالية عبر الحدود الأردنية الإسرائيلية في منطقة الأغوار وُصفت إحداها بأنها "كبيرة واستثنائية"، وشملت عبوات ناسفة ومتفجرة قوية ومتطورة.