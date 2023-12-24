حماس تدعو إلى تحقيق دولي في تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية بغزة

واتهم الجيش الإسرائيلي خصوصا بأنه "قام بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات". ولم يحدد متى وقع ذلك.

ولم يتسن التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل. ودعت حركة حماس إلى "تشكيل فرق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسله لوكالة فرانس برس إنه "ليس على علم حاليا بالحادث الموصوف"، مضيفا أنه يحتاج إلى مزيد من التفاصيل "لتقديم صورة أوضح".

وتابع الجيش أنه "في حالة حرب مع منظمة حماس الإرهابية التي أثبتت أنها لا تقدر الحقيقة أو الدقة".