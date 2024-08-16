بيان: واشنطن تقدم اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة "يقلص الفجوات"

قال بيان مشترك من مصر وقطر والولايات المتحدة، إن واشنطن قدمت اليوم الجمعة اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة "يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وصدر البيان بعد أن التقى المفاوضون في الدوحة يومي الخميس والجمعة في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار، وفقا لـ"رويترز".

وقال البيان: "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

وأكد البيان أن "الفرق ستواصل العمل على تفاصيل التنفيذ بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".

وكشف البيان عن "عقد اجتماع لكبار المسؤولين من حكومات الدول الثلاث مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أمل التوصل إلى اتفاق وفقا للشروط المطروحة".