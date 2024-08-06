أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصره، ويدعى أمين بدر الدين، في غارة إسرائيلية على بلدة "ميفدون" بمنطقة "النبطية" جنوب لبنان.

وحسب مصادر لبنانية، أسفرت الغارة الإسرائيلية كذلك عن مقتل 5 من عناصر التنظيم.

وذكرت تقارير، وأفاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أمين بدر الدين هو ابن شقيق مصطفى بدر الدين المتهم باغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية لسلاح الجو، وبتوجيه استخباري من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية، أغارت على مبنى عسكري في منطقة النبطية في جنوب لبنان".

وأشار المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إلى أن "المبنى المستهدف كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله".

ولفت إلى أن "عددًا من المخربين الذين روّجوا لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل كانوا يعملون داخل المبنى المستهدف".