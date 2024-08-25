عقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا، اليوم الأحد، اجتماعها العاشر في مقرها الدائم بمدينة سرت.

ويأتي الاجتماع بعد أكثر من 9 أشهر من الجمود السياسي، إذ لم يجتمع ممثلو اللجنة منذ نوفمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الاجتماع، الذي يمثل امتدادا لجلسة مغلقة انعقدت أمس السبت، شهد حضور نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري.

ووصلت خوري والوفد المرافق لها مدينة سرت قبل ظهر اليوم الأحد للمشاركة في اجتماع اللجنة.

وعقدت لجنة "5+5" جلسة مغلقة أمس السبت بمقرها الدائم في مدينة سرت، وفق وسائل إعلام محلية، لم تتحدث عن مخرجات الجلسة، وتتشكل اللجنة من 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من قوات "القيادة العامة" في شرق البلاد.

ويعود آخر لقاء بين أعضاء اللجنة إلى 7 نوفمبر 2023 في تونس بحضور مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، وتحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا آنذاك، الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي.

وفي 22 مايو الماضي، اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على إعادة تفعيل المسار الأمني في الحوار الليبي عبر إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 يونيو الماضي، أكدت خوري أن التقدم المحرز والمكاسب التي جرى تحقيقها في الملف الأمني في ليبيا، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، باتت مهددة خلال الفترات الأخيرة، مشددة على أهمية تدارك الموقف وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق المصالحة.