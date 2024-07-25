أصدر الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عفوًا خاصًا عن مدير مصرف الشمال نوزاد داود فتاح الجاف، المحكوم بالسجن بتهمة اختلاس 145 مليار دينار (نحو 800 مليون دولار أمريكي).

وأكدت هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية عدم وجود ما يمنع صدور العفو عن الجاف كون جريمته من الجرائم التي يجيز القانون منح العفو عنها.

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وذكرت في توضيح نشرته اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية أحال الطلب إلى الدائرة القانونية، التي بينت عدم وجود مانع.

وأشارت إلى أن المدان مصاب بمرض السرطان وتجاوز عمره 65 عامًا، فضلًا عن تنازل المشتكي عن حقه.