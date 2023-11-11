إعلام عبري: خطاب نصرالله "روتيني" أراد حفظ الوضع الراهن

وقالت إنه "أراد أن يُذكِّر أن جبهات (محور المقاومة)، من اليمن حتى لبنان هبَّت لنجدة غزة، بيد أنه لم يوجه تهديدًا مباشرًا بالتصعيد مع إسرائيل".

ونقلت الصحيفة ترجمة غالبية المقاطع التي وردت بالكلمة، وقارنتها بخطابه السابق الذي كان ألقاه في الثالث من الشهر الحالي، ورأت أنه "يبرر أسباب اكتفاء حزبه بالعمليات التي شنها حتى الآن".

حفظ الوضع الراهن

أما صحيفة "معاريف"، فنقلت عن البروفيسور إيال زيسر، المحاضر بقسم تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا بجامعة تل أبيب، قوله: "إن نصر الله أراد أن يثبت بكلمته اليوم أنه ما زال هنا، وأنه أبدى تعاطفًا مع الفلسطينيين وحركة حماس"، مضيفًا: "لدى حزب الله قدرات لم تخرج إلى النور بعد".

وأضاف أن "نصر الله لا يزال يشعر بالخوف، وأنه لا يفعل شيئا عمليا ومن ثم يستخدم الكلمات الرنانة.. هو يريد أن يظهر على أنه غير خائف، بيد أنه لم يأتِ بجديد، فقط هو يريد أن يحافظ على الوضع الراهن".

وذهب زيسر إلى أن نصرالله "يستعيض عن العمل الحقيقي بالحرب النفسية، والتي تحمل بين طياتها أيضًا قوة كبيرة في لعبة العقول، إن هدفه واستراتيجيته الأساسية هي التسبب في ضغط وذعر بين السكان الإسرائيليين".

وتابع أن "الأوضاع بالفعل غير هادئة تمامًا في الشمال، لكنها هادئة نسبيًا مقارنة بما كان يمكن أن يحدث"، وقال: "إن لدى المنظمة الإرهابية الكثير من القدرات التي لم تخرج للنور بعد، لكنها لن تستخدمها طالما حافظت إسرائيل على الردع، لن يستخدموا كامل قوتهم لأنهم في حالة خوف".