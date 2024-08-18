استدعت الخارجية العراقية القائمة بأعمال السفارة البريطانية روث كوفيرال، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات أدلى بها سفير لندن لدى بغداد، والمتواجد حاليا خارج البلاد، ستيفن هيتشن.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت القائمة بالأعمال "روث كوفيردال؛ بسبب وُجود السفير خارج العراق ولتسلمها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق ستيفن هيتشن والتي مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات".

وقال البيان "الخارجية تعد ذلك تدخلا في الشأن الداخلي وخروجا عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".