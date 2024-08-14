أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن قوات القيادة المركزية، دمرت زورقين تابعين لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان إن الزورقين شكلا تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت أن هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران هو استمرار في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وتدور مواجهات بين القوات الأمريكية وميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، منذ بدء حرب غزة بعد أن قطعت الميليشيا الموالية لإيران، طرق الإمداد في البحر الأحمر، واستهدفت إسرائيل والسفن المتجهة إليها، نصرة للفلسطينيين، وفق قولها.