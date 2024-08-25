قُتل جندي إسرائيلي من سلاح البحرية، الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع "حزب الله" في شمال إسرائيل، وفق ما نقلت الأناضول عن إعلام عبري.

ونعى مجلس بنيامين الإقليمي الرقيب ديفيد موشيه بن شطريت (21 عاما)، من سكان مستوطنة آدم قرب القدس، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وقال المجلس إن "بن شطريت"، الذي كان يخدم في سلاح البحرية الإسرائيلي، سقط اليوم الأحد خلال مواجهة في الشمال، دون مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مقتله.

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ولم يصدر إعلان من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل الجندي أو ظروف الحادث.

وصباح الأحد، أعلن "حزب الله" اللبناني إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب القيادي في الحزب فؤاد شكر، في أواخر يوليو الماضي.

جاء ذلك، بعد تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الغارات التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه نفذ "هجوما استباقيا" على لبنان إثر "رصد استعدادات" لـ"حزب الله" لإطلاق صواريخ تجاه مدن إسرائيل.

وتعتبر هذه أوسع مواجهة بين الجانبين منذ انطلاقها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.