logo
العالم العربي

من هي زوجة البغدادي أسماء الكبيسي؟

من هي زوجة البغدادي أسماء الكبيسي؟
مخيم الهول لعائلات داعش في سورياالمصدر: أ ف ب - أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 1:23 م

وجّه حكم قضائي عراقي، صدر الأربعاء، الأنظار صوب أسماء الكبيسي، أرملة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت واشنطن في أكتوبر تشرين الأول 2019 مقتله في غارة شمال غربي سوريا.

وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق حكما بإعدام الكبيسي بعد 5 سنوات من توقيفها ثم نقلها إلى العراق، لإدانتها بالعمل مع "داعش".

من هي أسماء الكبيسي؟

الاسم الكامل لها هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، أم حذيفة، وهي الزوجة الأولى لزعيم داعش، أبو بكر البغدادي.

e8b072a8-07be-4cf5-9619-4a9a1ab4897a

تبلغ الكبيسي من العمر 48 عاما، وقد عاشت مع البغدادي في ريف إدلب في سوريا عام 2012، ثم في مدينة الرقة السورية سنة 2014. وكانت تقيم في تركيا بهوية مزورة واسم مستعار.

في عام 2019 أعلنت تركيا توقيف الكبيسي في محافظة هاتاي على الحدود مع سوريا مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنتها ليلى.

وقدمت الكبيسي بعد اعتقالها معلومات مهمة حول البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش.

لائحة الاتهام

أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية حكما بالإعدام بحق الكبيسي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية، واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها.

واتُّهمت باحتجاز النساء الأيزيديات في بيتها، ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

وكان أيزيديون قد قدموا دعوى ضد أرملة البغدادي بتهمة المشاركة في اختطاف واستعباد فتيات أيزيديات، وطالبوا بإصدار حكم الإعدام ضدها.

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، قالت إحدى الفتيات الأيزيديات، إن الكبيسي كانت "مسؤولة عن كل شيء، لقد قامت بالاختيارات: هذه لخدمتها، وتلك لخدمة زوجها. وكانت أختي واحدة من هؤلاء الفتيات".

واستهدف تنظيم داعش مدينة سنجار العراقية عام 2014، وقتل عددا كبيرا من الأيزيديين، بينما لاذ الآلاف بالجبال.

واختطف التنظيم نساء وأطفالا وأخذهم أسرى في مخيماته، إذ ارتكب ضدهم جرائم كالاغتصاب والاتجار بهم كرقيق. ولا يزال الآلاف من الأيزيديين في عداد المفقودين.

أخبار ذات علاقة

القضاء العراقي يحكم بإعدام زوجة البغدادي (صورة)

داعش

أخبار ذات صلة

غضب في إسرائيل.. الحكومة مجبرة على تمويل الدفاع عن معتقلي حماس
غضب في إسرائيل.. الحكومة مجبرة على تمويل الدفاع عن معتقلي حماس
قناة عبرية: الرصيف البحري الأمريكي في طريقه إلى التفكيك نهائياً
قناة عبرية: الرصيف البحري الأمريكي في طريقه إلى التفكيك نهائياً
"فيديوهات حماس".. آخر وسائل الحركة لإنقاذ نفوذها في غزة
"فيديوهات حماس".. آخر وسائل الحركة لإنقاذ نفوذها في غزة
ردا على حزب الله.. إسرائيل تقصف أهدافا للجيش السوري في الجولان
ردا على حزب الله.. إسرائيل تقصف أهدافا للجيش السوري في الجولان
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC