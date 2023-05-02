استنفار إسرائيلي بعد قصف غزة

وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك مطالبات من داخل الحكومة للرد "بشكل حازم على الفصائل الفلسطينية في غزة".

كما أفادت المصادر بانتشار عسكري إسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، تحسبا لتحركات الفصائل الفلسطينية أو جماعة حزب الله.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت عدة رشقات صاروخية، الثلاثاء، منذ الصباح، وبعد الإعلان عن وفاة القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، وردت المدفعية الإسرائيلية بقذائف مدفعية على قطاع غزة.