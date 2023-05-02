استنفار إسرائيلي بعد قصف غزة
اجتمعت الحكومة الإسرائيلية الأمنية " كابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو، لتقيم الوضع الأمني بعد قصف الفصائل الفلسطينية المناطق المحيطة لقطاع غزة، دون أن تعلن عن أي خطط أو نوايا للرد على القصف الصاروخي.
أطلقت عدة رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات "الغلاف" إثر الإعلان عن وفاة القيادي في "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك مطالبات من داخل الحكومة للرد "بشكل حازم على الفصائل الفلسطينية في غزة".
كما أفادت المصادر بانتشار عسكري إسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، تحسبا لتحركات الفصائل الفلسطينية أو جماعة حزب الله.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت عدة رشقات صاروخية، الثلاثاء، منذ الصباح، وبعد الإعلان عن وفاة القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، وردت المدفعية الإسرائيلية بقذائف مدفعية على قطاع غزة.
واصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان "غلاف غزة" بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالأماكن المحصنة.