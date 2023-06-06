العالم العربي
استئناف محادثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع
استؤنفت محادثات وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب بالسودان في مدينة جدة بالسعودية، اليوم الثلاثاء، وفق قناة "العربية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن القناة بأن "المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستركز على وقف القتال".
وكان الجيش السوداني أعلن تعليق مشاركته في المحادثات، متهمًا "الدعم السريع" بعدم الإيفاء بالتزاماتها باحترام الهدنة، وأعقب ذلك تأكيد الوسيطين السعودي والأميركي تعليق المحادثات رسميًا.
ومنذ اندلاع النزاع السوداني، في 15 نيسان/أبريل، لم يفِ الجانبان بتعهدات أي هدنة تتيح خروج المدنيين من مناطق القتال، أو إحداث ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية إنسانية.