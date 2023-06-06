استئناف محادثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

استؤنفت محادثات وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب بالسودان في مدينة جدة بالسعودية، اليوم الثلاثاء، وفق قناة "العربية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن القناة بأن "المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستركز على وقف القتال".