أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول كيلومتر في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، زاعما العثور فيه على عبوات ناسفة، وبنية تحتية كهربائية، وأبواب مضادة للانفجار.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس"، اليوم الجمعة، إنه "تم تدمير المسار الذي تم رصده والقضاء على خلية إرهابية الأسبوع الماضي".

وأضاف أدرعي، في المنشور المرفق بمقاطع فيديو لتفجير النفق، أنه "تم اكتشاف المسار ودراسته خلال الأسابيع الماضية، حيث عُثر فيه على عبوات ناسفة، وبنية تحتية كهربائية، وأبواب مضادة للانفجار".

وأشار إلى أنه "خلال العملية في المنطقة، رصدت القوات أنشطة إرهابية جرت في المسار وفي محيطه، وفي الأسبوع الماضي (11.08.2024)، رصدت مراقبات فرقة غزة خلية إرهابية تابعة لحماس خرجت من فتحة النفق في قطاع غزة بهدف مهاجمة قواتنا".