بزي عسكري، ظهر عز الدين الحداد في فيديو بثته حركة حماس في عام 2022، وهو يتوعد إسرائيل في "المعركة القادمة"، مما جعله أحد أبرز المطلوبين في قطاع غزة الذين تسعى تل أبيب إلى التخلص منهم.

وكان الفيديو الذي حمل عنوان "عميد التصنيع" يتحدث آنذاك عن القيادي في كتائب القسام، جناح حركة حماس المسلح، وليد شمالي الذي قتل في حرب 2021 التي شهدها قطاع غزة.

الحداد الذي تصفه إسرائيل بـ"الشبح" بعد فشل محاولات لاغتياله، برز اسمه بشكل أكبر اليوم، بعد أن قالت وسائل إعلام عبرية، إن كتائب القسام اختارته ليكون خليفة لزعيمها محمد الضيف، الذي تؤكد تل أبيب استهدافه في غارة على منطقة المواصي جنوبي غزة، وهو ما تنفيه حركة حماس.

من هو الحداد؟

لا تتوفر معلومات كافية عن الحداد ونشأته، لكن وسائل إعلام فلسطينية، تقول إنه سبب "صداعا" للجيش الإسرائيلي بعد أن فشل في اغتياله مرات عدة، كان أولها خلال حرب 2008.

وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منزله ثلاث مرات في 2008 و2012 و2021، وداهمه أيضا خلال الحرب الجارية، وعثر على صور تجمعه بقادة بارزين في حركة حماس وجناحها العسكري.

وتؤكد وسائل الإعلام الفلسطينية أن الحداد قاد المقاتلين في المنطقة الشرقية من مدينة غزة في حرب 2008، قبل أن يتولى قيادة لواء "القسام" جنوبي غزة في حرب 2012، وهو المنصب الذي استمر فيه خلال ما يعرف بـ"معركة سيف القدس" عام 2021 إلى جانب قيادة "الدعم القتالي" في جميع أنحاء القطاع.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن عز الدين الحداد، أدى دورا بارزا في تنظيم "مجد" داخل كتائب القسام، المسؤول عن ملاحقة العملاء والجواسيس الذين يتعاملون مع إسرائيل.

المطلوب الأول

وفي منشور سابق على منصة "إكس"، وضع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الحداد بمثابة المطلوب الأول.

وكتب أدرعي آنذاك أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تفكيك لواء غزة في حماس. ومن أصل سبعة قادة اللواء الكبار تم حتى الآن تصفية أربعة، ولم يتبقَ سوى ثلاثة قادة كبار ضمن سلسلة القيادة"، وكان على رأسهم عز الدين الحداد.

ووضع الجيش الإسرائيلي في منشورات وزعها في غزة خلال الحرب الجارية مكافأة وصلت إلى 750 ألف دولار مقابل معلومات عن الحداد، إضافة لقادة آخرين.