وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس النواب بإنهاء ولايته، بأنه "رأي سياسي غير ملزم"، و"لا يغير من الواقع".

جاء ذلك ردًا على إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبًا بالمجلس، وصوّت عليها الأعضاء في جلسة أمس الثلاثاء بالإجماع.

تستمد حكومة الوحدة الوطنية شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على... Posted by ‎حكومتنا‎ on Tuesday, August 13, 2024

وقال الدبيبة، في بيان عبر صفحة الحكومة على "فيسبوك"، أن حكومته "تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد".

وأردف أن "حكومة الوحدة الوطنية تعتبر هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا"، وأنها " بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي، يصارع من أجل التمديد لأطول مدة ممكنة".

واختتم بأن حكومته "تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية".

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والثلاثاء، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية".

وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن المجلس اعتبر حكومة أسامة حماد، المعتمدة من البرلمان الليبي، حتى يتم اختيار حكومة موحدة، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".