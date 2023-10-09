مصدر: حماس نشرت وحدات متخصصة لشن أكبر هجوم على إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من حركة حماس قوله إن "الحركة نشرت قوة قوامها ألف مقاتل تقريبا في صورة وحدات متخصصة لشن أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود".

ونشرت حماس وجناحها المسلح، كتائب عز الدين القسام، مقاطع فيديو تصور بعض العمليات أو التدريبات التي قامت بها هذه الوحدات، وجاءت لقطات أخرى للعملية من شهود.

وقال متحدثون باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تقاتل مسلحين من حماس في ست نقاط حول غزة بعد مرور أكثر من 48 ساعة على الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت.