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العالم العربي

تفاؤل أمريكي حذر باتخاذ "مسار صحيح" خلال محادثات التهدئة بغزة

تفاؤل أمريكي حذر باتخاذ "مسار صحيح" خلال محادثات التهدئة بغزة
جون كيربيالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
11 يوليو 2024، 12:43 ص

عبّر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عن "تفاؤل حذر" من جانب الولايات المتحدة تجاه نتائج محادثات التهدئة في غزة.

وقال كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس بايدن متفائل بحذر بأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن أصبح وشيكاً في غزة.

وأكد أن من الممكن أن تمضي الأمور في الاتجاه الصحيح خلال محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وكان كيربي قد قال في وقت سابق إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكغورك في القاهرة حالياً لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار.

أمريكاإسرائيلحرب غزةطوفان الأقصى

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