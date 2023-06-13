الأمم المتحدة: نحتاج ممرًا آمنًا فورًا لإغاثة المدنيين في السودان
أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، الحاجة إلى تأمين ممر آمن على الفور لتوزيع مواد الإغاثة على المدنيين في السودان.
وقالت الأمم المتحدة إن 42 ألف شخص عالقون في جزيرة "توتي" بالخرطوم ولا يحصلون على الرعاية والخدمات الأساسية.
وأضافت أن مبعوثها الخاص للسودان فولكر بيرتس يعمل من نيروبي، وأنهم مستمرون بالنقاش مع السلطات السودانية.
وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد أعلن في وقت سابق، "دعمه التام لجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة التي يقودها السيد فولكر بيرتس".
وقال حميدتي على تويتر: "لا سيما في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا هذه الظروف الصعبة. نحن ممتنون لهم ولدينا ثقة كاملة بهم لمساعدة بلادنا على تجاوز تعقيدات الأوضاع الراهنة".
وأضاف أن "الدعم الإنساني الذي تقدمه الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من المنظمات، أمر بالغ الأهمية لبلدنا ولشعبنا".
ولفت قائد قوات الدعم السريع إلى أن "الرسائل التي بعث بها زعيم الانقلاب البرهان مخزية ولا تلتزم بالمواثيق الدولية وينبغي تصحيحها"، على حدّ تعبيره.
وتابع قوله: "يجب كذلك وضع حد لميليشيا النظام البائد الذين اختطفوا القرار بوزارة الخارجية السودانية ويعملون على تخريب علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي بسياساتهم المتطرفة".
وشدد على أنه "لا مكان للنظام البائد وسياساته الانعزالية التي حولت بلادنا ذات يوم إلى بؤرة للتطرف والفساد، نحن نقاتل مع شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز ولبناء وطن آمن ومستقر"، بحسب وصفه.