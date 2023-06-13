الأمم المتحدة: نحتاج ممرًا آمنًا فورًا لإغاثة المدنيين في السودان

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، الحاجة إلى تأمين ممر آمن على الفور لتوزيع مواد الإغاثة على المدنيين في السودان.

وقالت الأمم المتحدة إن 42 ألف شخص عالقون في جزيرة "توتي" بالخرطوم ولا يحصلون على الرعاية والخدمات الأساسية.

وأضافت أن مبعوثها الخاص للسودان فولكر بيرتس يعمل من نيروبي، وأنهم مستمرون بالنقاش مع السلطات السودانية.