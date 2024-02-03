واشنطن تعلن إسقاط مسيّرات للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة "كارني" أسقطت، الجمعة، ثماني طائرات بدون طيار قبالة اليمن، ودمّرت أربع مسيّرات أخرى على الأرض كانت مجهّزة للإطلاق من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأسقطت مدمّرة بحريّة أميركية مسيّرة صباح الجمعة، فيما أسقطت مقاتلات وسفينة حربية سبع مسيّرات في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما دمرت القوات الأميركية أربع طائرات بدون طيار أخرى على الأرض قبل إطلاقها، وفق ما ذكرت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي.