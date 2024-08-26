عاد الحديث عن حظر "تيك توك" في المغرب إلى الواجهة مجددا، بعد بحث القضية داخل لجنة في مجلس النواب.

وبحسب صحيفة "بيان اليوم" الإخبارية المغربية، "من المتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة نقاشات مكثفة حول موضوع حظر تيك توك".

وتنطلق الدورة البرلمانية المقبلة في المغرب، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ونقل الموقع عن مصادر من داخل لجنة التعليم في مجلس النواب المغربي قولها، إن اللجنة "تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر تيك توك".

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وبحسب الصحيفة، يأتي ذلك "ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية، وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة".

وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها البرلمان المغربي حظر "تيك توك"، إذ جرى بحث الأمر قبل عدة أشهر.

وثمة بلدان عديدة حول العالم تحظر "تيك توك" منها دول عربية مثل الأردن.