تتضمن 4 أولويات.. ما حظوظ نجاح الإستراتيجية الجزائرية في حل الأزمة الليبية؟

طرحت الجزائر إستراتيجية من 4 أولويات على المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني خوري، من أجل اختراق الأزمة السياسية في البلاد.

وأثار ذلك تساؤلات حول فرص نجاح هذه الإستراتيجية التي تأتي في خضم جمود سياسي تشهده ليبيا.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش مؤتمر صحافي مع خوري إن إستراتيجية الجزائر تقوم على 4 أولويات؛ أولها تفادي تحويل الاستحقاق الانتخابي في ليبيا إلى غاية بحد ذاتها.

وتابع عطاف أن "الأولوية الثانية تكمن في أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تثبيته، وكأولوية ثالثة نحن نرحب بكل المبادرات والرغبات والمسارات التي تضع نصب أولوياتها حل الأزمة الليبية".

وشدد على ضرورة أن "تكون هذه المبادرات والمسارات امتدادًا وسندًا وعونًا للجهد الأممي الذي يبقى المرجع الأساسي، الذي تتجسد فيه ثوابت حل الأزمة الليبية، وكذا معالمها وضوابطها".

وأوضح أن "الأولوية الرابعة في عدم التخلي عن مشروع المصالحة الوطنية الليبية".

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"أولويات واقعية"

وتعليقًا على هذه الإستراتيجية، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن "الأولويات التي تطرحها الجزائر هي أولويات واقعية إلى حد ما من وجهات النظر التي عرضتها الدول العربية، مثل ملف المصالحة الذي يعد أولوية، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار".

وأوضح العبدلي لـ "إرم نيوز" أنه "يجب ألا ننسى بأن الانتخابات قد لا تكون الحل الكامل في ليبيا، وأيضًا التدخل الأجنبي الذي يجب وقفه، وهي كلها نقاط مهمة".

وأردف: "الجزائر لها نظرة واقعية للأزمة الليبية، خاصة أننا لا نعرف الوجوه الجديدة التي قد تأتي بها الانتخابات ومدى قدرتها على حل الأزمة".

وتابع: "بذلك تكون الأولويات في ليبيا الآن تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف التدخلات الأجنبية، وتنفيذ المصالحة".

واستطرد: "من ثم نأتي إلى مرحلة الانتخابات وهي مرحلة مهمة جدًا في الوضع القائم. ما نراه الآن أن الواقع السياسي الليبي قد لا تحله الانتخابات، ومعظم مشكلات ليبيا مرتبطة بالتدخلات الأجنبية".

وأنهى العبدلي حديثه بالقول إنه "في حالة كانت لنا انتخابات، وجلبت وجوه تريد الخير لليبيا، ونحن نتمنى ذلك، لكن أي وجوه تأتي بها الانتخابات قد تواجه صعوبة في علاقة بالأطراف العسكرية التي تسيطر على الأرض".

"نية تفتقر إلى الأدوات"

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي محمد صالح العبيدي أن "نية الجزائر بقدر ما كانت طيبة لحل الصراع في ليبيا، إلا أنها تفتقر إلى أدوات تمكنها من إنجاح إستراتيجيتها وهي تشترك في ذلك مع تونس، رغم أن الدول جارة في الواقع".

وتابع العبيدي لـ "إرم نيوز" أن "هناك أيضًا مشكلة حقيقية يكمن في العلاقة بين الجزائر والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر".

ولفت إلى أن تلك "العلاقات مرت بنوع من الشد والجذب منذ سنوات وهو أمر قد يزيد العقبات أمام إنجاح الإستراتيجية الجزائرية. لا يمكن أن تكون وسيطًا وأنت لك بعض الخلافات مع طرف من أطراف الصراع".