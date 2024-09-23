حزب الله: مقر الموساد المُستهدف مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة البيجر واللاسلكي

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باريس: ننسق مع شركائنا لوقف التصعيد في لبنان

باريس: ننسق مع شركائنا لوقف التصعيد في لبنان
وزير خارجية فرنسا جان نويل باروالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 سبتمبر 2024، 8:16 م

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن وزيرها الجديد جان نويل بارو "سينسّق" في نيويورك مع نظرائه الرئيسيين من أجل "المضي بثبات نحو احتواء لا غنى عنه للتصعيد" في لبنان.

ومن المتوقع أن يصل الوزير، الذي تولى منصبه الاثنين بعد تشكيل حكومة فرنسية جديدة خلفاً لستيفان سيجورنيه، إلى نيويورك بعد الظهر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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 ويأتي موقفه مع اشتداد حدة القصف المتبادل بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل في الأيام الأخيرة، ما يثير مخاوف من اتساع النزاع إقليمياً على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين أنه قصف خلال 24 ساعة في لبنان، "أكثر من 1100 هدف" لحزب الله، فيما أعلن وزير الصحة اللبناني أن حصيلة الضربات الإسرائيلية ارتفعت إلى 356 قتيلاً وأكثر من 1200 جريح.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن الوزير، الذي "يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في لبنان والعدد الكبير للضحايا المدنيين"، "سيتطرق إلى الموضوع هذا المساء الاثنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم مع وزراء مجموعة السبع في نيويورك بمبادرة من فرنسا".

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