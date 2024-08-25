أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً يقضي بإجراء تعديل وزاري على حكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، تضمن دخول 4 وزراء جدد إلى الحكومة، بحسب وكالة" كونا".

وتضمن المرسوم في مادته الأولى، تعيين عبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري ليُصبح وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، ونورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة، وعمر سعود عبدالعزيز العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات.

كما تضمن المرسوم تعيين محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وأمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

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وقضى المرسوم في مادته الثانية، تعيين خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيراً للتجارة والصناعة، وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان.

كما تقرر تعيين نادر عبدالله محمد الجلال وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيراً للتربية بالوكالة، ونورة سليمان سالم الفصام وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.