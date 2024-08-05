قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، يوم الأحد، إن الحركة ستنهي خلال أيام مشاوراتها لاختيار قائد جديد، خلفًا لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران فجر يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف الحية، في كلمة ألقاها بمجلس عزاء هنية في الدوحة، نشرتها حماس عبر منصة "تليغرام"، ونقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء، "لا تقلقوا على حماس، فقد غادرنا قائد، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد".

وتابع: "نحن قيادة موحدة بفضل الله، نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية، وما هي إلا أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لهذه الحركة، ليمضي على طريق إسماعيل هنية، ويواصل على طريق مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، ويواصل على طريق الشهداء من شعبنا الفلسطيني".

أخبار ذات علاقة مصادر تكشف سبب "رفض" السنوار تولي مشعل زعامة حماس بعد هنية

ويوم السبت، أعلنت حركة حماس في بيان، أن قياداتها بدأت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال هنية.

وكانت كل من حركة حماس وإيران قد أعلنتا يوم الأربعاء الماضي اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.