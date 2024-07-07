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العالم العربي

"حزب الله" يعلن تدمير مركز عسكري في العمق الإسرائيلي

"حزب الله" يعلن تدمير مركز عسكري في العمق الإسرائيلي
نقطة عسكرية إسرائيلية قرب الجولانالمصدر: صحافة إسرائيلية
فريق التحرير
فريق التحرير
07 يوليو 2024، 7:48 م

أعلنت ميليشيا "حزب الله"أن مقاتليها شنوا هجوما جوياً بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على ‏مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي (مرصد التزلج الشرقي) في ‏جبل حرمون في الجولان السوري المحتل.

وأشار التنظيم إلى أن العملية جاءت في إطار الرد ‏‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذته إسرائيل في منطقة البقاع، وأصابت قبب المركز وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية؛ مما أدى إلى تدمير الأجهزة المستهدفة واندلاع النيران فيها إلى حد بعيد. ‏

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 وبحسب مصدر في "حزب الله" فإن "مركز الاستطلاع الفني الإلكتروني بجبل حرمون يستهدف لأول مرة منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣"، معتبراً أن استهداف مركز الاستطلاع بجبل حرمون أكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ ٨ أكتوبر.
وأشارت إلى أن مركز الاستطلاع الفني في جبل حرمون يوازي من حيث الأهمية قاعدة ميرون الإسرائيلية.

ويعتبر مرصد جبل الشيخ ذو أهمية استراتيجية لعدة أسباب، مثل: جمع معلومات الإنذار المبكر، جمع المعلومات الاستخبارية في توقيتها الفعلي، شن حرب إلكترونية ضد هجوم بري أو جوي وتحديد مواقع المدفعية في سهل دمشق، بجانب استخدام سلسلة جبال الشيخ ومنحدراته الغربية للقيام بحركة التفاف استراتيجية باتجاه سوريا، وشن عمليات في سوريا ولبنان والتحكم في مصادر المياه الرئيسة في إسرائيل.

حزب الله

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