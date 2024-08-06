أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، اختياريحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء الماضي.

وقالت الحركة إنها "تعلن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية"، بحسب بيان مقتضب أعلنته الحركة.

وكان السنوار يشغل منصب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، واكتسب نفوذًا متزايدًا داخل الحركة من خلال جمعه بين العمل السياسي والعسكري.

وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق، أنهابدأت مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي لحماس، وبرزت مجموعة من الأسماء من قيادات الحركة داخل وخارج قطاع غزة لشغل المنصب.