أرجع محللان سياسيان سبب زيادة هجمات الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية، إلى الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك في تعليقهم على تقارير عبرية تحدثت عن زيادة الهجمات ضد الإسرائيليين، واستذكرت تهديد زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قبل هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بتجهيز عشرات آلاف المقاتلين داخل إسرائيل والضفة الغربية لـ"الانخراط في معركة قادمة".

وفي تعليقه على ما جاء في الصحف العبرية، قال المحلل السياسي المختصّ في الشأن الإسرائيلي محمد علّان لـ"إرم نيوز"، إن "ارتفاع وتيرة العمليات في مدن داخل إسرائيل وأخرى على الطرق الالتفافية بالقرب من مستوطنات الضفة الغربية يرتبط بشكل رئيس في ازدياد معدلات التدمير والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق أهالي قطاع غزة".

ورفض علّان ربط ارتفاع هجمات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين بتهديد السنوار السابق، مشيرًا إلى عدم وجود جناح لحماس في إسرائيل أو تنظيم متكامل في الضفة الغربية.

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وأضاف "عمليات التطهير العرقي التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزة والضفة والقدس إلى جانب عشرات الآلاف من الشهداء في غزة على مدار عشرة أشهر سبب كاف لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي المرتكب لهذه الجرائم".

ولفت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين على المستويين السياسي والعسكري في حالة اجتماع دائم لبحث إمكانية عدم اشتعال جبهة الضفة الغربية والداخل المحتل.

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي وسع عملياته في شمال الضفة الغربية، لاستهداف البنية التحتية للخلايا العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، كما يمارس عمليات تضييق على الفلسطينيين داخل إسرائيل من خلال إغراق المناطق بالمخدرات والسلاح ورفع معدل الجريمة بشكل كبير".

"نتيجة حتمية"

ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو بكر إن "ارتفاع حدة المواجهة في الضفة الغربية وإسرائيل هو نتيجة حتمية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وعمليات إبادة جماعية تهدف إلى تهجيره من أرضه وتدمير مستقبله".

وأضاف أبو بكر في حديث لـ"إرم نيوز "، أن "استمرار الجرائم الإسرائيلية سيفجر الأوضاع في مناطق واسعة من الضفة الغربية وإسرائيل وسيشعل المنطقة".

وتابع: "اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الذي يسيطر على الحكومة بالضغط تجاه المزيد من الاستفزازات والانتهاكات بحق الفلسطينيين على مستوى القتل الممنهج والاستيطان وعمليات إعدام الأسرى".

واتهم المحلل السياسي "إسرائيل بالسعي إلى تقسيم المجتمع الفلسطيني لكيانات منفصلة غير مرتبطة، يتعرض كل منها إلى انتهاكات وجرائم حرب مركبة، في ظل عدم وجود جهد فلسطيني عسكري وسياسي مشترك يمكنه في نهاية المطاف تحقيق الأهداف الفلسطينية".