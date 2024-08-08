قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس إن إيران ستواجه عواقب "جسيمة" إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفًا أن هذا سيمثل تصعيدًا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وذكر المسؤول الأمريكي أن "تبعات أي هجوم تشنه إيران ستكون كبيرة للغاية بما في ذلك على الاقتصاد الإيراني، وهناك طريق أفضل للمضي قدما بالنسبة لإيران"، بحسب "رويترز".

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وأكد "عدم وجود أساس شرعي لدى إيران لشن هجوم عسكري ضد إسرائيل"، مشيرا إلى أن بلاده ستكون مستعدين لأي طارئ.

وفيما يتعلق بمحادثات إطلاق النار في غزة، رجح المسؤول بدء "الأعمال التحضيرية لمحادثات وقف إطلاق النار قريبًا"، لكنه استبعد توقيع اتفاق بحلول الخميس المقبل.