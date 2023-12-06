خبير إسرائيلي يحذر من بقاء التأثير الإيراني في غزة حتى بعد حماس
حذَّر خبير عسكري إسرائيلي من بقاء التأثير الإيراني حاضرًا بقوة في غزة، حتى لو انتهت الحرب، ونجحت الحملة الإسرائيلية العسكرية في تصفية سلطة حركة حماس على القطاع، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".
وقالت الصحيفة إنه حتى مع إسقاط حركة حماس بشكل محتمل، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية بموجب الضغوط الأمريكية، سوف يبقى تأثير النزعات الإقليمية التي تقودها إيران قائمًا.
حرب معقّدة
وذكرت أن تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة، هَرتسي هاليفي، الأخيرة بشأن سير العمليات العسكرية في قطاع غزة، حملت بُعدين متناقضين، إذ بدا وأنه يمتلك القدر الكافي من الثقة بأن العمليات العسكرية تسير بالاتجاه الصحيح، ولكنه في الوقت ذاته دعا إلى إطلاع الجمهور على مدى تعقيد هذه الحرب بشكل استثنائي.
وأضافت على لسان غيرشون هاكوهين (لواء متقاعد) القائد الأسبق للفيلق 446 التابع لهيئة الأركان العامة، أن الحرب الحالية ربما تكون أكثر تعقيدًا من تلك التي خاضتها إسرائيل في أكتوبر 1973؛ لأنه بعد شهرين من حرب غزة "يبقى أفق نهايتها أو نهاية التوتر في الشمال بعيدًا وضبابيًّا.
وأشار إلى أن تقدير الموقف الخاص بالاتحاد السوفيتي، على سبيل المثال، إبان حرب أكتوبر1973، كان يرجّح وقف الحرب، أما موقف إيران حاليًّا، بوصفها الكيان الأكثر تأثيرًا والذي يُشغِّل أذرعه حول إسرائيل "فإنها لا تبدو مهتمّة بنهاية الحرب الدائرة في الوقت الراهن".
وقال إنه "من الصعب بمكان وضع تقديرات حول كيفية اتخاذ إيران قرارات بمواصلة الحرب لو اتضح لها أن الجيش الإسرائيلي يحقق انتصارًا في قطاع غزة".
أهداف "السيوف"
وحدّد الجيش الإسرائيلي أهدافًا لحرب "السيوف الحديدية" التي يشنّها على قطاع غزة، ووفق هاكوهين فإن "المهمة الملقاة على عاتق الجيش ليس فقط احتلال مساحات أو إبادة عدو، ولكن أيضًا تفكيك المنظومة السلطوية لحماس، وفرض نظام سلطة جديد بالقطاع"، مضيفًا أن هذا الهدف في حد ذاته هو الذي يرسم خطوط اليوم التالي للحرب، ويُحوّله إلى إشكالية معقدة.
وأردف أنه في الوقت الذي توجد فيه حالة من الوضوح بشأن الإنجاز العسكري المنشود والمطلوب تحقيقه في قطاع غزة، وبمقتضاه ستكون المهمة قد نُفِّذت، فإن الطريق للتسوية الخاصة باليوم الذي سيعقب الحرب "تحمل من أساسها ورطة إستراتيجية لإسرائيل في ظل الموقف الأمريكي".
مخاوف إسرائيلية
وتابع أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بنقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وأنه كان من الطبيعي أن تضع الحكومة الإسرائيلية مخاوفها على طاولة الأمريكيين.
وتساءل "كيف يمكن أن تنجح السلطة الفلسطينية في غزة، بينما يظهر فشلها مرة تلو الأخرى في منع احتشاد وتشكل التنظيمات الفلسطينية المسلحة في مدن مثل جنين؟".
وبيَّن أن هناك مهمة كبرى تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتحويله إلى إقليم منزوع السلاح لا يمكنه تشكيل أي نوع من التهديدات على إسرائيل.
وذهب إلى أنه بخلاف الصعوبات الكامنة في مسألة تأهيل السكان وإعادتهم للمناطق التي دُمِّرت، فإن المطالب الأمريكية بشأن إعادة السلطة الفلسطينية تأتي أيضًا في ظل حزمة طلبات أمريكية لا يمكن لإسرائيل أن تقبلها.
ومن بين الطلبات التي ذكرها هاكوهين مسألة فتح مسار آمن للتنقل بين قطاع غزة وجبل الخليل (محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، وهو مسار يتعيّن أن يمر بالأراضي الإسرائيلية.
دولة فلسطينية بحدود 67
وتطالب واشنطن أيضًا باستئناف المفاوضات السياسية بغرض الوصول إلى إعلان دولة فلسطينية بحدود عام 1967، وفق ما أشار إليه هاكوهين.
ومضى قائلًا إنه حتى في أعقاب تصفية حماس وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة سوف يبقى تأثير النزاعات الإقليمية التي تقودها إيران قائمًا، وختم بأن هذا هو السبب وراء كون هذه الحرب معقّدة، وهو ما يفسّر الأسباب التي تجعل الحديث عن اليوم الذي سيعقب الحرب غامضًا وبعيدًا عن التوافق.
المصدر: صحيفة "يسرائيل هيوم"