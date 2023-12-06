خبير إسرائيلي يحذر من بقاء التأثير الإيراني في غزة حتى بعد حماس

حذَّر خبير عسكري إسرائيلي من بقاء التأثير الإيراني حاضرًا بقوة في غزة، حتى لو انتهت الحرب، ونجحت الحملة الإسرائيلية العسكرية في تصفية سلطة حركة حماس على القطاع، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة إنه حتى مع إسقاط حركة حماس بشكل محتمل، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية بموجب الضغوط الأمريكية، سوف يبقى تأثير النزعات الإقليمية التي تقودها إيران قائمًا.

حرب معقّدة

وذكرت أن تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة، هَرتسي هاليفي، الأخيرة بشأن سير العمليات العسكرية في قطاع غزة، حملت بُعدين متناقضين، إذ بدا وأنه يمتلك القدر الكافي من الثقة بأن العمليات العسكرية تسير بالاتجاه الصحيح، ولكنه في الوقت ذاته دعا إلى إطلاع الجمهور على مدى تعقيد هذه الحرب بشكل استثنائي.

وأضافت على لسان غيرشون هاكوهين (لواء متقاعد) القائد الأسبق للفيلق 446 التابع لهيئة الأركان العامة، أن الحرب الحالية ربما تكون أكثر تعقيدًا من تلك التي خاضتها إسرائيل في أكتوبر 1973؛ لأنه بعد شهرين من حرب غزة "يبقى أفق نهايتها أو نهاية التوتر في الشمال بعيدًا وضبابيًّا.

وأشار إلى أن تقدير الموقف الخاص بالاتحاد السوفيتي، على سبيل المثال، إبان حرب أكتوبر1973، كان يرجّح وقف الحرب، أما موقف إيران حاليًّا، بوصفها الكيان الأكثر تأثيرًا والذي يُشغِّل أذرعه حول إسرائيل "فإنها لا تبدو مهتمّة بنهاية الحرب الدائرة في الوقت الراهن".

وقال إنه "من الصعب بمكان وضع تقديرات حول كيفية اتخاذ إيران قرارات بمواصلة الحرب لو اتضح لها أن الجيش الإسرائيلي يحقق انتصارًا في قطاع غزة".