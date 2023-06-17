دفن ضحايا قتلوا في قصف مدفعي بالخرطوم يوم 11 يونيو 2023
دفن ضحايا قتلوا في قصف مدفعي بالخرطوم يوم 11 يونيو 2023AFP

وزير الصحة السوداني: 3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح منذ اندلاع الاشتباكات

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، يوم السبت، أن نحو ثلاثة آلاف لقوا مصرعهم منذ بداية الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبين الوزير السوداني خلال لقاء مع قناة "الحدث" أن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وستة آلاف جريح سقطوا منذ بداية الصراع في البلاد منتصف أبريل الماضي.

وأكد المسؤول الصحي أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل، لكن "جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة".

دفن ضحايا قتلوا في قصف مدفعي بالخرطوم يوم 11 يونيو 2023
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وفي وقت سابق، اتهمت قوات "الدعم السريع"، الجيش السوداني بتنفيذ قصف جوي لسجن مخصص لأسرى الحرب؛ ما أدى لسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقالت قوات "الدعم السريع"، في بيان لها، عبر "تويتر"، إن القصف أدى لمقتل وإصابة 26 أسيراً، ولا تزال عمليات الحصر مستمرة.

وأضافت أن طيران الجيش السوداني قصف عدداً من الأحياء المأهولة بالسكان في الخرطوم وأم درمان، منها "حي بيت المال".

السودان

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