وزير الصحة السوداني: 3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح منذ اندلاع الاشتباكات

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، يوم السبت، أن نحو ثلاثة آلاف لقوا مصرعهم منذ بداية الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبين الوزير السوداني خلال لقاء مع قناة "الحدث" أن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وستة آلاف جريح سقطوا منذ بداية الصراع في البلاد منتصف أبريل الماضي.

وأكد المسؤول الصحي أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل، لكن "جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة".