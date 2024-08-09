قُتل 11 مدنياً في قصف نفذته مجموعات موالية لإيران على قرية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا، بحسب "فرانس برس".

وأفادت "قوات سوريا الديمقراطية" والمرصد السوري لحقوق الإنسان بهذه الحصيلة، الجمعة، على وقع اشتباكات متواصلة منذ أيّام.

وأفاد المرصد بمقتل "11 مدنياً" بينهم "6 أطفال"، نتيجة "قصف مكثف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من مناطق تمركز" مجموعات محلية موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي في الضفة الغربية لنهر الفرات.

وقال إن القصف طال "منازل المدنيين في قرية الدحلة".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية من جهتها في بيان حصيلة مماثلة.