أظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون الإيراني، المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، وهو يبكي خلال وداعه جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وظهر خامنئي، أمام جثماني هنية ومرافقه وهو يبكي، بعد أن أدى صلاة الجنازة عليهما في باحة جامعة طهران، بحضور الآلاف من المشيعين.

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كما أظهر مقطع آخر خامنئي، وهو يتحدث إلى عائلة الراحل، إسماعيل هنية، وإلى نائب حركة حماس، خليل الحية.

وبدأت مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باكرًا صباح اليوم، وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة.

ومن المقرر أن يُدفن هنية لاحقًا في قطر، وذلك غداة اغتياله في طهران في غارة نسبت إلى إسرائيل، وأثارت مخاوف من توسع النزاع في خضمّ الحرب الدائرة في غزة.