ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 30 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم، بغارة إسرائيلية استهدفت مدرستين للنازحين قرب مدينة غزة، اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت مدرستي النصر وحسن سلامة بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة".

وأضافت أن "طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت شهيدين وعددا من الجرحى؛ نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلوا أيضا إلى مستشفى المعمداني".

وتعليقا على العملية، قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات على مدرستين في غزة استهدفت مسلحين يعملون هناك.

وأضاف "استخدمت كتيبة الفرقان التابعة لحماس المدرستين مخبأ لمقاتليها ومركزي قيادة لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".