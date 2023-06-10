عشرات المستوطنين يسيطرون على أراض غرب رام الله
استولى عشرات المستوطنين اليهود، السبت، على أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين؛ تمهيدًا لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان من المنطقة لـ"إرم نيوز"، بأن "مجموعات من المستوطنين اليهود شرعوا، صباح السبت، بنصب خيام على أراض زراعية في منطقة جبل مصطفى العلي من أراضي قرية بيتللو غرب رام الله، يملكها فلسطينيون من أهالي القرية".
وذكر الشهود أن "المستوطنين منعوا المزارعين وأصحاب الأراضي من الاقتراب وممارسة أعمالهم الزراعية اليومية في المنطقة المحيطة، وهددوهم بالسلاح وكلاب الحراسة الشرسة".
يشار إلى أن عمليات الاستيلاء على أراض فلسطينية من قبل المستوطنين، زادت مؤخرًا بشكل ملحوظ منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية زمام السلطة.