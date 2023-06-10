عشرات المستوطنين يسيطرون على أراض غرب رام الله

وأفاد شهود عيان من المنطقة لـ"إرم نيوز"، بأن "مجموعات من المستوطنين اليهود شرعوا، صباح السبت، بنصب خيام على أراض زراعية في منطقة جبل مصطفى العلي من أراضي قرية بيتللو غرب رام الله، يملكها فلسطينيون من أهالي القرية".

وذكر الشهود أن "المستوطنين منعوا المزارعين وأصحاب الأراضي من الاقتراب وممارسة أعمالهم الزراعية اليومية في المنطقة المحيطة، وهددوهم بالسلاح وكلاب الحراسة الشرسة".