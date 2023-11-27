مراكز الإيواء في غزة.. من أماكن آمنة إلى بؤر لانتشار الأوبئة والأمراض

خلفت الحرب الإسرائيلية مآسي وكوارث لا تعد ولا تحصى على السكان في قطاع غزة، إذ قام الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب بتهجير مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى تكدس مراكز الإيواء في محافظات جنوب وادي غزة بعشرات آلاف النازحين، رغم أن المركز الواحد لا يتسع إلا لبضع مئات فقط، ما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض على نطاق واسع.

وبشأن ذلك، يقول مدير عام المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت، لـ"إرم نيوز": "مع هذا التكدس الهائل للمواطنين في أماكن صغيرة جدًا مقارنة بعددهم، ووسط أوضاع معيشية غاية في السوء، بدأ انتشار الأوبئة والأمراض خصوصًا الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، لا سيما بين الأطفال؛ بسبب عدم وجود تباعد اجتماعي، بالإضافة إلى انعدام وسائل النظافة وأكوام القمامة المنتشرة في الشوارع، عوضًا عن قنابل الفسفور المحرم دوليا ورذاذ القذائف والصواريخ الذي ينتشر في الجو جرّاء القصف الإسرائيلي".

وأضاف زقوت: "لقد استقبلت مستشفيات القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية مئات الحالات التي أصيبت إما بتسمم وإعياء نتيجة شرب مياه غير صالحة أو تناول طعام فاسد، أو بسبب أمراض لها علاقة بالجهاز التنفسي".