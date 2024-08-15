قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنّ "العائق أمام التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو استمرار المراوغة الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "حماس تنظر إلى المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور إستراتيجي يهدف لإنهاء العدوان على غزّة".

وأوضح بدران "أن أي مفاوضات يجب أن تكون مبنية على خطة واضحة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مسبقا"، بحسب ما ذكرت "وكالة رويترز".

ولفت إلى أنّ "أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملًا، وانسحابًا كاملًا من غزّة، وإعادة النازحين، وإعادة الإعمار، إلى جانب صفقة تبادل أسرى".