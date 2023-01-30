استشهاد فلسطيني في الخليل برصاصة إسرائيلية في الرأس
استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين، بعد إصابته برصاص أطلقه الجيش الإسرائيلي عليه في مدينة الخليل، بالضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ أمس الأحد، إلى 3 شهداء.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، إن "الشاب نسيم أبو فودة، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل".
وأوضحت الوزارة أن الشاب أبو فودة أصيب برصاصة في الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى "الأهلي" في الخليل، حيث وصفت جراحه بالخطيرة، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا.
وبحسب مصادر محلية فلسطينية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على أحد الحواجز في منطقة الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل، الرصاص الحي صوب مركبة كان يستقلها أبو فودة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الأحد، عن استشهاد الشابين كرم علي سلمان، 18 عامًا، من بلدة "قوصين" غرب مدينة نابلس، بعد إصابته برصاص مستوطن قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، وعمر طارق علي السعدي، 24 عامًا، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، الخميس الماضي في مخيم جنين.
وتشهد المناطق الفلسطينية تصعيدا كبيرًا وواسعًا منذ أسابيع، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بعدد من كتائبه لعدة مناطق بالضفة الغربية، خشية تنفيذ عمليات جديدة على غرار التي نفذها فلسطيني في مدينة القدس المحتلة قبل أيام.