استشهاد فلسطيني في الخليل برصاصة إسرائيلية في الرأس

استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين، بعد إصابته برصاص أطلقه الجيش الإسرائيلي عليه في مدينة الخليل، بالضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ أمس الأحد، إلى 3 شهداء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، إن "الشاب نسيم أبو فودة، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل".