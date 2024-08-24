قال مسؤول مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن، اليوم السبت، إن مصر تريد من إسرائيل أن "تسحب قواتها بالكامل" من ممر فيلادلفيا، بين مصر وقطاع غزة، وإن هناك "خلافات واسعة" قبل التوصل إلى اتفاق.

وحسب شبكة "CNN" الأمريكية، قدمت إسرائيل خطة معدلة، الخميس، تتضمن خريطة لأماكن نشر القوات الإسرائيلية، وتقلل من عدد القوات والمواقع العسكرية على طول الممر الاستراتيجي المتاخم لمصر.

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وكان المفاوضون المصريون قد رفضوا خارطة إسرائيلية سابقة بشأن الممر قبل أيام ورفضوا نقلها إلى حماس، ووصفوها بأنها غير قابلة للتنفيذ.

ويبلغ طول ممر فيلادلفيا 14 كيلومترًا (8.7 ميل) من الأرض في جنوب غزة على طول الحدود مع مصر، وتسيطر عليه القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي.

وأوضح المسؤول المصري، "أن تقليص الوجود الإسرائيلي (في الممر) ليس هو الحل، ومصر تريد أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من تلك المنطقة".

ولفت إلى أن مصر تتوقع إطلاع حماس على تطورات المحادثات عندما يصل وفد الحركة إلى القاهرة.

ولم تنجح المحادثات المتقطعة التي تجري منذ أشهر في تحقيق انفراجة تنهي الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة، أو تحرير الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أشعل فتيل أحدث حرب في القطاع.

وبدأ المفاوضون الإسرائيليون في القاهرة يوم الخميس، لقاء وسطاء من الولايات المتحدة، التي قدمت "اقتراحا لسد الفجوات" يهدف إلى حل الخلافات المستمرة بين الطرفين، ويركز على الوجود الإسرائيلي في المناطق الاستراتيجية في غزة.