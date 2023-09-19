المغرب يعتزم تقوية البنى التحتية في المناطق المتضررة من الزلزال بعد إعادة إعمارها

أعلنت الحكومة المغربية، أن تأهيل المناطق المتضررة من "زلزال الحوز" سيأخذ في الاعتبار تقوية البنية التحتية فيها، بعد إعادة إعمارها.

وقال بيان صادر عن الحكومة المغربية، إن رئيس الوزراء عزيز أخنوش أكد أن عمليات التأهيل بعد الزلزال "ستراعي تراث وخصوصيات كل منطقة، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار تقوية البنيات التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية".

وأكد البيان أن فرق الحكومة تعمل في الميدان حاليًا "لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي، وهي أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية".

وتسبب الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في الثامن من أيلول/سبتمبر وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص، بتدمير الكثير من المعالم والآثار التاريخية؛ ما يتطلب إعادة إعمارها خصوصية تراعي طبيعة تلك الأمكنة.

ويشار إلى أن مساحات كبيرة من حي المدينة التاريخي في مراكش السياحية التي تبعد 72 كيلومترًا عن مركز الزلزال تعرضت للدمار.

وأرسلت الحكومة مؤخرًا فرقًا لإحصاء الأضرار فيها.