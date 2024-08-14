نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مطلعة أن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستُعقد، غدًا الخميس، في الدوحة، وأكدت على لسان مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيتوجه إلى الدوحة لحضور المباحثات.

كما ذكر إعلام عبري أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إيفاد طاقم المفاوضات كاملاً للمشاركة، بمن فيهم رئيسا الموساد والشابك.

بينما نقلت شبكة "CNN" عن مصدر دبلوماسي "مطلع على المحادثات" بشأن غزة، أن حماس لن تحضر اجتماع، يوم غدٍ الخميس، لكنها مستعدة للقاء الوسطاء بعد ذلك إذا كانت هناك "تطورات أو رد جاد" من إسرائيل.

وقال المصدر إن الاجتماع من المقرر أن يُعقد، الخميس، في الدوحة، ومن المرجح أن يشارك فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنيا.

وقال المصدر إن حماس أبلغت الوسطاء أنها قدّمت "تنازلات كبيرة"، لكنها لم "تتلقَ ردًا جادًا" من الإسرائيليين على أحدث اقتراح لها من 2 يوليو/تموز.

ولا تزال المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل عرضة للخطر، بسبب هجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران ووكلائها.