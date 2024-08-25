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ميليشيا الحوثي تعلن رصد "بنك أهداف" في إسرائيل | إرم نيوز

العالم العربي

ميليشيا الحوثي تعلن رصد "بنك أهداف" في إسرائيل

ميليشيا الحوثي تعلن رصد "بنك أهداف" في إسرائيل
عناصر مصلحة تتبع ميليشيا الحوثيالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
25 أغسطس 2024، 8:57 م

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، رصد بنك أهداف في إسرائيل لاستهدافها، ردا على قصف إسرائيلي طال ميناء الحديدة غربي اليمن في 20 يوليو/تموز الماضي، وأوقع قتلى وجرحى.

جاء ذلك في تصريح لما يسمى وزير الدفاع الذي يتبع للميليشيا محمد العاطفي، خلال اجتماع عسكري موسع في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

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وقال العاطفي: "القوات المسلحة (التابعة للميليشيا) بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجهوزية لتوجيه ضربات موجعة في عمق الكيان الصهيوني".

وأوضح أنه "تم رصد أهم نقاط بنك الأهداف الصهيونية وتحديدها بعناية ودقة وفق قواعد اشتباك لا تضع أي اعتبار لسقوف المواجهة أو أي خطوط حمراء".

وأضاف أن "القوة الصاروخية وسلاح الطيران المسيّر والقوات البحرية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يوفر لها التنفيذ الدقيق والمحكم في التصويب".

وفي 20 يوليو/حزيران الماضي، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه، ما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

ميليشيا الحوثيإسرائيلحرب غزة

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