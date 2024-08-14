الجيش الليبي يرحب بقرار "النواب" بشأن صفة وصلاحيات القائد الأعلى

رحبت قيادة الجيش الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس النواب بشأن صفة القائد الأعلى وصلاحياته التي يملكها المجلس.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن مجلس النواب صاحب الشرعية الدستورية، وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي.

ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقرار مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية ليوم الثلاثاء الموافق 13... Posted by ‎القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية - الرسمية‎ on Tuesday, August 13, 2024

وأكدت ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تلبية لتطلعات الشعب الليبي وصولًا إلى الاستقرار الدائم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، وجاء في الإعلان الدستوري، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبًا بالمجلس.