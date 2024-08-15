أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عضو المكتب السياسي للحركة، الأربعاء، أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة، نجا من غارة إسرائيلية عنيفة استهدفته في مدينة خان يونس، قبل أسابيع.

وأصر حمدان، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، على أن "الضيف ما يزال على قيد الحياة"، حسب قوله، رغم تأكيد إسرائيل مقتل القيادي الأهم في الجناح المسلح "كتائب عز الدين القسام".

وقالت الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن عملية 13 تموز/يوليو في قطاع غزة، قتلت محمد الضيف، الذي تصفه إسرائيل بأنه "القائد الغامض للجناح العسكري لحماس".