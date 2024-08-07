جرفت السيول المتدفقة التي اجتاحت مناطق واسعة جنوبي محافظة الحديدة في اليمن، أمس الأربعاء، عناصر من ميليشيا الحوثي وآلياتهم، إلى مناطق خاضعة للقوات الحكومية الشرعية.

وفي التفاصيل، قال وضاح الدبيش الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي لـ "إرم نيوز": إن "السيول المتدفقة بفعل الأمطار الغزيرة، جرفت العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي مع آلياتهم ومعداتهم، إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية الشرعية في البلاد".

وأشار إلى تسبب السيول كذلك في جرف الألغام والعبوات الناسفة المزروعة من قبل الميليشيات، ونقلها إلى المناطق الآمنة، ما ضاعف من حجم المخاطر على المدنيين.

وأوضح الدبيش، أن ما ضاعف من الكارثة هو تكديس الحوثيين للحاويات والحفريات والكثبان الرملية الكبيرة التي راكمتها ومنعت انسياب السيول للبحر، وتجمعها في الكيلو 16، وغليل ومنظر وجوار حي المطار.

وأضاف الدبيش: أن "السيول جرفت كذلك ضابطين رفيعين هما: رئيس عمليات اللواء التاسع عمالقة أحمد حسن أحمد عبد السلام، وكذلك قائد مدفعية اللواء الثاني زرانيق محمد عثمان مشعفل، وأربعة جنود آخرين القوات الحكومية.