أعلنت حماس، اليوم السبت، أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة، من دون أن يشارك في المباحثات التي تستضيفها سعيا لهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت في بيان إن "وفدا قياديا من حركة حماس يتوجه اليوم السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة".

وأوضحت أن الوفد "سيلتقي كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية؛ بهدف الاطلاع على تطورات جولة المحادثات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى، واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأكدت أن هذه الزيارة "لا تعني المشاركة في جولة المفاوضات" التي من المرجح أن تُعقد الأحد.

وأضاف البيان "تؤكد حماس التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو/ تموز والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن".

وبينت الحركة أنها "تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، وتطالب بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً يتعلق ببعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن المقترح الأمريكي، الذي قالت إنه سيشكل الأساس لقمة يوم غد الأحد في القاهرة، يتضمن تقليص عدد القوات الإسرائيلية في محور "فيلادلفيا" الحدودي مع مصر بشكل ملحوظ، بحيث يبقى عدد قليل من نقاط المراقبة فقط.

كما يشمل المقترح زيادة عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم من قبل حركة حماس كل أسبوع من ثلاثة إلى أربعة.

وأضافت هيئة البث أن المقترح الأمريكي يتضمن تخفيضاً كبيراً في عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيكون لإسرائيل حق النقض على الإفراج عنهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر ستسلم المقترح لحركة حماس. وأضافت أن مصر مارست ضغوطاً شديدة على الحركة للمشاركة في القمة.

وكان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وصلا هذا الأسبوع إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.