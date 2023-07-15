قصف مدفعي تركي شمالي حلب وتحليق للطيران الروسي

تعرضت مناطق بالريف الشمالي لمدينة حلب شمالي سوريا، لقصف مدفعي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال إن مصدر النيران هو القوات التركية.

وذكر المرصد، أن "القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة، السبت محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي".

وأضاف أن القصف جاء ضمن مناطق انتشار القوات التركية وقوات الحكومة السورية وتتواجد فيها قاعدة روسية.

ولفت إلى أن ذلك تزامن مع تحليق لطيران روسي في أجواء المنطقة.

ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري.