نفى مسؤول في حركة "حماس" أنباء عن نية الحركة المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة المقرر إجراؤها يوم الخميس، مؤكدا تمسك الحركة بموقفها الأخير.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الحركة، قالت إنه "طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية القضية"، إن تقرير شبكة "سي إن إن" الذي ذكر أن الحركة تعتزم الحضور يوم الخميس كان خاطئا.

وقال المسؤول: "بياننا قبل بضعة أيام كان واضحا: المطلوب هو التنفيذ وليس المزيد من المفاوضات".

وتتمسك حماس بمطلبها بأن تركز محادثات الهدنة في غزة على اتفاق تمت مناقشته بالفعل مع إسرائيل والوسطاء بدلا من البدء من جديد.

ومن جهتها قالت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، إنها تتوقع أن تمضي محادثات السلام المقرر إجراؤها يوم الخميس، كما هو مخطط لها، وأن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ممكنا.

وذكر موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعتزم الانطلاق، يوم الثلاثاء، لإجراء مناقشات في قطر، ومصر، وإسرائيل.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترسل وفدا إلى محادثات يوم الخميس، لكن حماس طلبت خطة عملية لتنفيذ الاقتراح الذي قبلته بالفعل بدلا من إجراء المزيد من المحادثات.